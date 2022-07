Rencontre d’Arles, L’œil présent...: les 4 expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Les rencontres photographiques d’Arles

Elles ont longtemps été le rendez-vous des amateurs d’appareils dernier cri, de téléobjectifs démesurés et de gilets multipoches. L’incroyable évolution technique de ces dernières années a tout remis en question. À l’heure où n’importe qui peut prendre des photographies avec son smartphone, les retravailler dans l’instant et les faire circuler en quelques clics, les « vrais » photographes ont de plus en plus de mal à exister. Pourtant, la photographie est loin d’avoir dit son dernier mot comme le démontre l’édition 2022 des Rencontres d’Arles.