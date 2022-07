Prosecco, l’effervescent italien qui a fait sauter le champagne

C’est le vin effervescent le plus produit au monde. Sec ou plus doux, aux bulles fines ou plus abondantes, le prosecco séduit par sa diversité et surtout par son prix, plus attractif que celui du champagne.

Jadis cantonnées au rang des vins de célébration, les bulles font aujourd’hui pétiller les apéritifs d’été. Sur ce point, le prosecco devance le champagne depuis 2014. Avec 637,5 millions de bouteilles écoulées (contre 322 millions de champagne) en 2021, il occupe aujourd’hui l’incontestable place du vin effervescent le plus vendu à travers le globe. Le monde a soif de ces bulles italiennes, et le succès fulgurant du Spritz – ce cocktail orangé composé d’Aperol, de prosecco et d’eau pétillante – n’y est sans doute pas étranger. « Quand j’étais plus jeune et que je parlais à mes camarades du spritz apprécié par ma famille à Venise, on me regardait comme un oiseau rare », sourit Fabrizio Bucella, docteur en physique et sommelier, professeur à l’ULB et Science Po Lille. « Aujourd’hui, il détrône d’autres cocktails. Cela a forcément contribué à l’ascension du prosecco, même si c’est son prix qui reste, à mon sens, surtout déterminant. »