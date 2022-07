La guitare excitante de Miles Okazaki

Pi Records

Thisness est le troisième album du guitariste américain de 47 ans Miles Okazaki avec son groupe Trickster. Et c’est vraiment très bon. Quatre morceaux de dix minutes chacun qui forment comme un arc relié par des points de connexion. Avec Matt Mitchell aux claviers, Anthony Kidd à la basse et Sean Rickman à la batterie, Miles forge une musique dense et élastique à la fois, qui groove formidablement. Mitchell et Okazaki tissent des contrepoints enthousiasmants, empruntent des labyrinthes avec précision et liberté. C’est une musique complexe mais, étrangement, on s’y sent vraiment bien et si on est surpris à chaque tournant, la route du voyage continue à nous émouvoir et à nous exciter.