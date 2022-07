Jared Sims contre toute attente

Origin Records

Cet album a été composé pendant la pandémie et le confinement. Pourtant, sa voix est assez optimiste. sans doute parce que le père du saxophoniste américain Jared Sims a survécu, après avoir passé trois mois sous respirateur. C’est cette joie qu’il partage dans Against all odds (« Contre toute attente »), titre du morceau d’entrée et de l’album. Jared Sims raconte ses histoires, la résurrection de son père, la crainte de l’isolement (Angst), le renouveau (Flowering). Il s’adresse à la Terre (Dear Gaia) par sa musique et la voix et la poésie de sa femme Amy M. Alvarez, qui appelle à célébrer tout ce qui est grand et beau dans notre vie. Un album plein d’émotions en tout genre, porté par le saxophone du compositeur et la belle dynamique de Steve Fell à la guitare, Keala Kaumeheiwa à la basse et Luther Gray à la batterie. Et un jazz assez bop sinon hard bop, bien agréable à écouter et réécouter.