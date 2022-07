Quatre compos de Braxton bien indigestes

El Negocito Records

Alors là, ça dépasse ma compréhension, je l’avoue. S’il faut passer par la lecture de notes de dix pages pour tenter d’appréhender un peu la musique que l’album propose, je suis largué. La musique, pour moi, c’est l’immédiateté de l’émotion, les peintures imaginaires suscitées, les rêves engendrés. Cela passe donc par des mélodies, des harmonies, des riffs, des retours et des détours, mais il faut quelque chose auquel le naufragé qu’est sinon l’auditeur se raccroche, avec lequel il peut aller de l’avant, s’ouvrir un chemin et en jouir. Ici, une série de sons, oh sans doute extrêmement pensés et intelligents. Anthony Braxton l’était et d’ailleurs on l’encense dans le Nouveau dictionnaire du jazz. Et les musiciens du Kobe Van Cauwenberghe’s Ghost Trance Septet aussi sans aucun doute. Mais ces compositions nº 255, 358, 193 et 264 de Braxton revisitées par le groupe sont, pour moi, bien indigestes. Je reconnais néanmoins que ce double album a le mérite d’exister et que des tas d’amateurs se précipiteront dessus. Tant mieux pour eux.