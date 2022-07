En 2015 à LLN, un champion… qui ne parlait pas le français

En 2015 déjà, les championnats de Scrabble francophone ont été organisés dans l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve. Le monsieur barbu qui lève la main sur la photo s’appelle Nigel Richards et est néo-zélandais. Il présente la particularité d’avoir, cette année-là, remporté le Championnat du monde de Scrabble classique et terminé deuxième en duplicate alors qu’il ne parlait pas le français et n’avait commencé l’étude de notre vocabulaire que deux mois plus tôt ! A l’époque, il était déjà triple champion du monde de Scrabble anglophone.