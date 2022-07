Comment la Belgique a révolutionné le Scrabble de compétition

Changement d’ambiance en vue à Louvain-la-Neuve. Habituée au rythme des cours, la cité néolouvaniste s’apprête à vivre celui des parties de Scrabble duplicate, classiques et blitz pendant plus d’une semaine. Pour cause, la ville accueille, jusqu’à fin juillet, près de 800 joueurs de tous horizons dans le cadre des championnats du monde de Scrabble. Une manière, d’abord, de réitérer l’expérience de 2015 qui, parole de président de Fédération, « s’était particulièrement bien déroulée ». Une chance, ensuite, de faire une opération « compte double », cette 50e édition coïncidant avec les 50 ans d’existence de la Fédération belge. Un signe, enfin, de reconnaissance envers la Belgique, étant donné que ces championnats doivent en (grande) partie leur existence à cette dernière.