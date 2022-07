Wallonie: un jeu de piste pour identifier 150 millions d’économies

Majorité contre opposition, le parlement de Wallonie a adopté mercredi soir l’ajustement budgétaire défendu par Adrien Dolimont (MR), le nouveau ministre des Finances. Le solde brut à financer pour l’exercice 2023 passe sous la barre des 4 milliards d’euros. Mais l’endettement régional poursuit sa course folle autour des 30 milliards d’euros (200 % des recettes) : les crises successives (covid, inondations…) et les besoins du plan de relance sont notamment passés par là.

Les experts de la commission mise en place par le gouvernement ont tiré la sonnette d’alarme : si la tendance ne s’inverse pas, la dette ne sera plus soutenable par les finances wallonnes. Interrogés par Le Soir, Benoît Bayenet et Marc Bourgeois ont récemment enfoncé le clou : « On ne pourra plus s’endetter davantage. Stabiliser la dette, c’est le minimum, elle ne peut pas continuer d’exploser. »