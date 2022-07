Sporting Charleroi: Edward Still, les espoirs de l’an II

Même si le mercato est encore loin d’avoir livré tous ses secrets, le Sporting et son entraîneur espèrent cette saison bâtir sur les bases jetées il y a un an.

Il y a un an, le Sporting s’était donné un fameux coup de jeune avec l’intronisation comme T1 d’Edward Still, alors tout juste trentenaire. Le projet voulait aussi faire la part belle à des joueurs à l’aube de leur carrière. Au final, la jeune classe a plutôt réussi ce premier examen. Lors de la première partie de saison, les Carolos se sont mêlés à la lutte pour une place en play-off 1, avant de revoir leurs ambitions quelque peu à la baisse après janvier. Au terme de cet exercice, ils semblaient à leur place bien au chaud dans ce top 8. Pourront-ils faire mieux cette année ? « On veut progresser à tous les niveaux, dans le contenu, dans le jeu mais aussi physiquement ou dans la mentalité affichée », expliquait Edward Still après la première sortie amicale à Luxembourg.