À Avignon, Jan Martens livre un «Futur proche» séduisant et inquiétant

En 2021, Jan Martens faisait un tabac à Avignon avec any attempt will end in crushed bodies and shattered bones dans lequel une quinzaine d’interprètes de tous âges, professionnels ou non, dansaient sur des musiques pour clavecin. Un an plus tard, il est de retour, dans la Cour d’Honneur cette fois, à la tête d’un groupe de danseurs de l’Opera Ballet Vlaanderen (OBV).

Comme pour mieux montrer son importance, le clavecin de Goska Isphording occupe le centre de la scène avec, de part et d’autre, un immense banc traversant quasiment tout le plateau. Tandis que le public s’installe encore, les danseurs viennent s’y asseoir, un par un. Chacun à sa façon. Seul ou proche des autres, à moitié allongé, les jambes en tailleur ou sagement alignées. Cette première image d’un vaste groupe nous faisant face est l’une des plus belles que l’on ait vues dans la Cour d’Honneur ces dernières années.