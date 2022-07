Au moins 38 plaintes sociales contre Ryanair depuis janvier 2021

Une des raisons avancée pour la multiplication des grèves du personnel de Ryanair en Belgique, c’est que les manquements au respect des réglementations belges dénoncées depuis des années par les syndicats ne semblent aboutir à rien. C’est, en résumé, un argument récurrent dans la bouche de la CNE, notamment. Qui s’étonne régulièrement de n’entendre aucune nouvelle des dysfonctionnements et non-respect des législations belges dénoncés par certains employés de Ryanair en Belgique. Un des problèmes est que, depuis début 2021, le dossier des plaintes auprès de l’inspection sociale a été « judiciarisé » et est donc couvert par le secret de l’instruction menée par l’auditorat du travail. Mais vu l’ancienneté des premières plaintes, il est logique de s’étonner de ne voir rien émerger, en vrai comme en faux. Ryanair la première aurait intérêt à pouvoir clamer, décision de Justice à l’appui, qu’elle respecte les lois et règlements sociaux belges.