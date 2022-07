Analyse – L’offre estivale

Ce doit être l’esprit du 21 juillet. Paul Magnette est le meilleur ami d’Alexander De Croo, à l’entendre, et il demande à être écouté. Extraits : « Je le soutiens depuis le début » ; « J’ai eu parfois quelques remarques sur la méthode, on a mis du temps à se trouver, mais là, ça va » ; « Jamais je ne me permettrais des critiques aussi agressives vis-à-vis du Premier ministre que celles expédiées par Georges-Louis Bouchez », etc. Mieux : le président du PS soutient fermement que « le gouvernement tiendra jusqu’au bout de la législature, le 26 mai 2024 ». Il assure : « Le PS ne le fera pas tomber, personne ne le fera tomber ».