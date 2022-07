Euro féminin: les Red Flames doivent y croire contre l’ogre suédois

En parvenant à se hisser en quart de finale de l’Euro alors que pas grand monde ne leur donnait de chances a priori vu la qualité des adversaires présents dans leur poule (Islande, France et Italie), les Red Flames, 19es mondiales, ont non seulement déjà réussi leur tournoi mais elles ont également écrit en lettres d’or « la plus belle page de leur histoire », comme l’a signalé la gardienne Nicky Evrard au micro de la RTBF. L’un des points positifs pour cette équipe de copines, qu’entraîne avec bienveillance et professionnalisme Ives Serneels depuis onze ans déjà, c’est qu’elle a démontré que malgré son inexpérience au plus haut niveau – cet Euro n’étant que le deuxième de son histoire… –, elle avait bel et bien du métier et cette roublardise nécessaire pour faire la différence.