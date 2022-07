Jonas Vingegaard ne veut pas parler de victoire finale avant d’arriver à Paris: «Je prends jour après jour»

Jonas Vingegaard a fait un grand pas vers une première victoire dans le Tour de France en remportant la 18e étape jeudi. Le Danois a en effet accru de plus d’une minute son avance au classement général sur Tadej Pogacar au sommet d’Hautacam, portant son avantage à près de 3 minutes 30.

« Je prends jour après jour, demain il y a une étape, après-demain il y en a une autre et après seulement c’est Paris, on en parlera à ce moment-là », a lâché Jonas Vingegaard à l’interview à l’arrivée savourant d’abord son succès du jour, le 2e dans ce Tour après sa victoire au Col du Granon dans la 11e étape. « C’est incroyable. Ce matin, j’ai dit à ma femme et ma fille que je voulais gagner pour elles. Et je l’ai fait. Je suis vraiment, vraiment très heureux d’avoir gagné pour mes deux femmes à la maison. Ce fut incroyablement dur et j’étais content d’en avoir fini, mais je suis très heureux d’avoir gagné. Il reste encore deux jours avant d’arriver à Paris, on doit rester encore concentré ».