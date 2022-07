Italie: trahi par une partie de sa majorité, Mario Draghi quitte le pouvoir

Mario Draghi a été contraint de sortir du labyrinthe. Le « miracle civique » de cohésion et de stabilité, évoqué par le président du Conseil démissionnaire au cours de son intervention au Sénat, ce mercredi, dans l’espoir de mettre fin aux divisions qui minent sa majorité, est terminé. Après une journée intense, ponctuée de coups de théâtre et de rebondissements, trois partis appartenant à la coalition au pouvoir, le Mouvement 5 étoiles (M5S), la Ligue et Forza Italia, ont décidé, mercredi soir, de refuser de voter leur confiance au Premier ministre, en mettant ainsi un terme à son aventure gouvernementale. Ebranlé mais souriant, Draghi a pris acte de cet ultime déchirement de sa majorité et, à nouveau, est « monté », ce jeudi, au palais du Quirinal, pour s’entretenir avec le chef de l’Etat, Sergio Mattarella, et confirmer sa démission.