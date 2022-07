Vers 2024 et au-delà: la politique scientifique reçoit son ordre de marche

Non, les économies et la tentation séparatiste n’auront pas eu raison de la politique scientifique fédérale. Dix-huit mois après en avoir repris en main la tutelle, le secrétaire d’Etat à la politique scientifique Thomas Dermine (PS) a présenté ce mercredi un plan stratégique 2022-24 pour le département. Élaboré en co-construction avec le département lui-même, ce plan fixe un cap pour la législature et une ambition qui dépasse le jeu et l’alternance des politics : l’espoir est d’ancrer à long terme une policy plus en phase avec le temps long de la recherche scientifique. La tactique est de rendre plus visible au public, plus utile à la décision politique, en somme de rendre indéniable la plus-value des institutions scientifiques, et assurer ainsi que le soutien aux outils scientifiques devienne – autant que possible – irréversible. Ce même mercredi, le secrétaire d’Etat et le nouveau président du comité de direction de Belspo ont signé le contrat de gestion qui concrétise ce plan.