Wout van Aert, un art gâché?

Lorsque Christian Prudhomme a abaissé le drapeau qui libère les coureurs au kilomètre zéro, Wout van Aert est sorti comme un cheval dans une course hippique. L’ancien sponsor du maillot vert (PMU) aurait adoré l’initiative de l’Anversois, ce coureur inspiré et sans oreillette, qui ramène en 2022 le cyclisme que les anciens voyaient sur place, sans la télé, la radio, les réseaux sociaux et tous ces machins qui tentent de confondre la course cycliste avec un jeu vidéo.