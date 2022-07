Incendies: les feux de forêt sont déjà plus ravageurs qu’en 2021

Les incendies continuent de ravager plusieurs pays à l’ouest de l’Europe. Entre hectares partis en fumée et vagues de chaleurs intenses, le phénomène inquiète et semble déjà prendre le pas sur les chiffres de l’année 2021.

Des incendies ravagent depuis quelques semaines plusieurs pays du Vieux Continent, principalement la France et l’Espagne. Bien qu’encore sous tension, le département français de la Gironde (sud-ouest) semble profiter d’une accalmie : les deux feux qui ont détruit 20.800 hectares de forêt n’ont pas progressé pendant la nuit de mercredi à jeudi.

« Il n’y a plus de mur de flamme qui progresse sous l’effet du vent », a expliqué le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse, porte-parole des pompiers. Un répit que l’on doit à une baisse des températures et un air plus humide depuis mercredi, qui ont permis aux quelque 2.000 sapeurs-pompiers mobilisés d’empêcher la progression des incendies.