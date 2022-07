Paul Magnette: «Redonnons de la solidité à la Vivaldi et négocions un grand accord socio-économique»

Le président du PS défend le « compromis » sur les pensions. Soutient que le gouvernement fédéral ira « jusqu’au 26 mai 2024 ». Et veut lui « redonner de la solidité ». En négociant un grand accord sur les salaires, le pouvoir d’achat, l’énergie, le budget… « entre le 15 août et le 15 octobre ».

Après la énième séquence houleuse entre partenaires de la Vivaldi, à propos de la réforme des pensions, Paul Magnette, le président du PS, recadre, dément que cela puisse mener à des élections anticipées…

Le gouvernement ne tiendra pas, entend-on. Faut-il s’attendre à des élections anticipées ?

Non. Il va tenir. Jusqu’au 26 mai 2024. Et il devra probablement durer encore quelques mois après cela, vu la séquence électorale compliquée, avec les fédérales, les régionales, les communales en octobre. Non, il va tenir.

Qu’est-ce qui vous faire dire ça ? Pour quelles raisons tiendra-t-il ?