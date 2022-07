Etats-Unis: deux ans et demi de prison pour un policier resté passif lors du meurtre de George Floyd

L’un des policiers mis en cause pour le meurtre de Gorge Floyd, a été condamné ce jeudi pour ne pas avoir porté secours à la victime.

Un policier américain a été condamné jeudi à deux ans et demi de prison pour être resté passif pendant le meurtre de George Floyd, qui avait bouleversé le monde en 2020.

Les trois hommes étaient accusés de ne pas avoir apporté les secours nécessaires au quadragénaire noir, sur le cou duquel leur collègue Derek Chauvin était resté agenouillé pendant près de dix minutes. Ce dernier a déjà été condamné à plus de 20 ans de prison.

Thomas Lane est le premier des trois autres à être fixé sur son sort. Les procureurs avaient requis plus de cinq ans de prison, mais son avocat a plaidé pour une peine plus légère, au motif qu’il avait suggéré de placer George Floyd sur son flanc et essayé de le réanimer à l’arrivée des secours.