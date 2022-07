Alberto Contador: «Wout van Aert est un phénomène»

Il n’a pas changé, El Pistolero. Tout juste les tempes qui commencent à osciller entre le poivre et le sel, la silhouette qui a pris quelques libertés avec les lignes taillées à la serpe de jadis et le visage un peu moins acéré qu’à l’époque où il défouraillait à tout va.

Pour le reste, Alberto Contador est toujours aussi populaire, enquillant autographes et selfies comme le soleil brille sur ce Tour de France. Mais, surtout, L’Espagnol s’en amuse lui-même, le double vainqueur du Tour est « muy tranquilo », bien plus relax que quand il était coureur. « Ça n’a rien à voir, surtout quand vous êtes un coureur qui vise le classement général, un des favoris, il y a tellement de pression. Mais là, c’est cool » sourit Alberto Contador, désormais analyste de luxe sur la moto pour le signal international d’Eurosport, comme un certain Bradley Wiggins, d’ailleurs.