L’inquiétude monte devant la diffusion de la variole du singe en Europe et dans le monde

Plus de 15.300 cas recensés dans 71 pays, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires des Etats-Unis (CDC), alors qu’on en comptait 932 début juin. La recrudescence inhabituelle de cas de variole du singe, en dehors des pays d’Afrique centrale et de l’ouest où le virus est endémique, s’est étendue en à peine trois mois dans le monde entier, avec l’Europe pour épicentre –plus de 7.000 cas étaient dénombrés lundi, soit une hausse de 50 % en à peine une semaine. L’Espagne est le pays le plus touché au monde, avec 3.125 cas enregistrés, devant le Royaume-Uni (2.137), l’Allemagne (2.110), les Etats-Unis (1.965) et la France (912). En Belgique, à la date de mardi, 331 cas confirmés avaient été comptabilisés par l’institut de santé Sciensano, auxquels s’ajoutait un cas probable.