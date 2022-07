La Russie et l’Ukraine vont signer un accord sur l’exportation de céréales

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, ainsi que des représentants de la Russie et de l’Ukraine, participeront à la cérémonie de signature, a ajouté la présidence.

«Nous saluons l’annonce de cet accord sur le principe, mais ce qui nous importe maintenant c’est de tenir la Russie pour responsable de la mise en œuvre de cet accord et de permettre aux céréales ukrainiennes d’atteindre les marchés mondiaux», a déclaré Ned Price. «Nous n’aurions jamais dû être dans cette situation pour commencer. Cela a été une décision délibérée de la part de la Russie d’utiliser les denrées alimentaires comme une arme», a-t-il ajouté. Ned Price a notamment applaudi les efforts diplomatiques du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et de la Turquie, qui a souvent été en opposition avec les États-Unis ces dernières années sur la question de la Syrie et de l’achat d’armes à la Russie.

Les prix des denrées alimentaires ont flambé dans le monde, touchant en particulier les pays les plus pauvres, depuis l’invasion russe de l’Ukraine, grand exportateur de céréales. L’accord négocié depuis plus de deux mois vise à faire sortir par la mer Noire quelque 20 millions de tonnes de céréales entassées dans des silos ukrainiens notamment à Odessa (sud) et à faciliter pour la Russie ses exportations de grains et d’engrais.