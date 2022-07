Pour Nafi Thiam, tout ce qui est or brille

Cinquante mille euros pour son titre olympique à Tokyo. Septante mille euros pour son titre mondial à Eugene. Même s’il s’agit de montants bruts, Nafi Thiam a bien alimenté son compte en banque en un an et deux compétitions majeures ! Et si ces chiffres font sourire dans d’autres sports, en athlétisme et en Belgique, ils constituent ce qu’il y a de mieux pour le moment.