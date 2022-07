Fête nationale: la ministre Verlinden «déçue» par la lettre remise par les cavaliers de la police fédérale

La Régie des Bâtiments a acheté une nouvelle écurie et un complexe d’entraînement pour les cavaliers de la police fédérale et leurs montures à Wisbecq (Brabant flamand). Cavaliers, gardiens et chevaux bénéficieront d’un hébergement plus moderne. Selon la porte-parole, les syndicats ACV et ACOD ont émis deux avis positifs sur les mesures politiques en faveur du personnel. Les cavaliers ont toutefois déposé un préavis de grève cette semaine.

