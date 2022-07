Super Mario et les «bouffons»

Ce qui se passe en Italie est la fois extrêmement compliqué et tout simple : dans un système politique où les coalitions ne sont que des alliances de circonstance et ou les « petits » partis peuvent faire basculer une majorité, l’ADN du politique italien depuis septante ans est le court-termisme, le cynisme et la volte-face.

C’était en février 2021 – une éternité ! A bout de souffle, à bout d’idées et surtout incapable de former une nouvelle majorité au Parlement en plein covid, le monde politique italien s’accrochait à « Super » Mario Draghi pour former un gouvernement d’union nationale (à un parti près, Fratelli d’Italia) et affronter une situation exceptionnelle.

Dix-sept mois plus tard, le même monde politique transalpin a décidé, ce mercredi, de retirer la prise et d’envoyer à la retraite le haut fonctionnaire. En plein été, en pleine guerre, en pleine crise économique, énergétique, environnementale. Et alors que l’Italie doit gérer le plan de relance européen de 220 milliards d’euros (!), soumis à une série de réformes majeures.