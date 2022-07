Standard: la grande première de Ronny Deila à Sclessin

Sclessin s’affaire. Les fournisseurs vont et viennent, on remplit les stocks, l’effervescence est sensible dans les bureaux où on règle les derniers détails… Dans quelques heures, c’est le grand retour du championnat de D1A. Le club est désormais sous bannière américaine, Pierre Locht occupe le poste de directeur général et si les joueurs, eux, n’ont que très peu changé, le coach est différent. Ronny Deila va livrer sa première rencontre de compétition à la tête du noyau des Rouches.