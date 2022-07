Incendies en France: en Bretagne, l’incendie des monts d’Arrée est «maîtrisé»

La surface totale brûlée est de « 1.725 hectares de végétation composée de landes, de sapinières et de feuillus », a-t-elle précisé dans un communiqué. Sur le plan de la circulation routière, est effective depuis jeudi après-midi, a ajouté la préfecture.

L’incendie dans les monts d’Arrée est « maîtrisé », la situation « totalement stabilisée » et les routes vont rouvrir « en cours de journée », a annoncé jeudi en début d’après-midi la préfecture du Finistère.

Dans un communiqué distinct, le Parc naturel régional (PNR)d’Armorique a procédé à une première évaluation environnementale des dégâts, faisant état d’« observations rassurantes pour les espèces emblématiques » mais aussi d’« inquiétudes pour les espaces naturels ». « Réparti sur 10.000 ha, le site Natura 2000 des monts d’Arrée abrite le plus grand ensemble de landes atlantiques de France et le plus important complexe de tourbières de Bretagne », rappelle le Parc.

Deux enquêtes en cours

D’après les premières observations, « l’incendie aurait touché plus de 15 % du site, brûlant environ 1.100 hectares de landes et 380 ha de landes humides et tourbières », indique-t-il.

Une évaluation doit permettre de faire un bilan plus précis dans les jours à venir, en fonction de la nature du feu.

« Après un feu courant qui ne brûle que la partie supérieure des landes, la végétation peut revenir rapidement à son stade initial », note en effet le Parc. « En revanche, si le feu couve, en particulier sur les landes tourbeuses, la tourbe risque de relarguer le carbone qu’elle stocke et la banque de graines présente dans le sol peut être touchée ».