Arnaud Bodart a regagné son statut de numéro 1 au Standard: «Oui, je vais jouer contre Gand»

Oui, je vais jouer », balance Arnaud Bordart arborant un très, très large sourire. « Je ne suis animé d’aucun sentiment de revanche. Il faut prendre les choses comme elles viennent, tirer les leçons de ce qui peut nous arriver et essayer de grandir. Ces événements vous rappellent que dans la vie, rien n’est jamais acquis. » Et le fait d’avoir effectué toute la préparation dans le doute, ne sachant pas qui de lui ou de Laurent Henkinet serait nº1, ne l’a nullement perturbé. « Au contraire, cela m’a donné envie de bosser encore plus et j’ai appris beaucoup de choses. »

Arnaud Bodart trépigne, on sent qu’il a soif de terrain. « Je suis impatient d’y être ! Cela fait longtemps que l’ambiance d’un match de compétition me manque ! » Au menu, La Gantoise, pas un cadeau. « L’équipe n’a pas tellement changé. Elle est athlétique, bonne sur les phases arrêtées, se projette facilement et rapidement vers l’avant… C’est bien de disputer un tel match pour commencer le championnat. Il ne faut pas réfléchir et rentrer directement dans le bain. »