Jacques Borlée avant les séries du 4x400 mètres aux Mondiaux d’athlétisme: «Nous avons l’envie de bien faire»

Champions du monde en salle à Belgrade en mars, les Tornados pourraient profiter de certains petits pépins dans les autres équipes pour tirer leur épingle du jeu. « Le Dominicain Lidio Andres Feliz a éprouvé quelques problèmes dans le mixte et dans l’individuel, le Jamaïcain Nathon Allen s’est blessé, le Botswanais Isaac Makwala est en difficulté et le Sud-Africain Wayde Van Niekerk a du mal à enchaîner les courses », a ajouté Jacques Borlée.

« Nous sommes bien préparés, c’est fondamental. Nous avons l’envie de bien faire. J’ai confiance en la maîtrise de mes athlètes dans les moments chauds. Et nous avons Kevin, un tueur en relais », a encore assuré Jacques Borlée, qui estime que la République dominicaine, le Botswana, la Jamaïque et l’Afrique du Sud seront ses principaux rivaux, derrière un relais américain qui semble hors de portée. « Les Pays-Bas sont un peu moins bien qu’en 2021 et je pense que la France peut faire quelque chose. »

Pour tenter de monter sur le podium, comme à Doha en 2019 où la Belgique avait terminé 3e derrière les USA et la Jamaïque, la Belgique devra s’appuyer sur sa science de la course. « L’expérience va jouer un grand rôle et tout le monde a montré de belles facultés récemment. Kevin vient de signer son 2e temps de l’année et Dylan son 2e temps absolu. On a dû patienter avec Jonathan Sacoor (longtemps affecté par le Covid-19, ndlr) mais il a montré de belles choses à l’entraînement », a ponctué le père Borlée.