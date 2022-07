Etats-Unis: la vague de chaleur cause de nouveaux records de températures

La vague de chaleur qui assomme actuellement les Etats-Unis devrait s’intensifier ce week-end, amenant avec elle records de températures et risques pour la population. La chaleur étouffante – qui a aussi causé des centaines de morts en Europe – montre la menace que représente le réchauffement climatique, même pour les pays les plus riches.

Dans une grande partie du sud-ouest des Etats-Unis, le thermomètre a dépassé les 38 degrés, grimpant jusqu’à plus de 43 degrés par endroit.

Le service météo avait prévenu mardi que 100 millions d’Américains étaient sous le coup d’alertes relatives à la chaleur, et « une importante partie de la population » devrait le rester durant le week-end.

Les scientifiques avertissent que des vagues de chaleur comme celles qui étouffent les Etats-Unis et l’Europe deviendront plus fréquentes et plus violentes à cause du réchauffement climatique.

Le président Joe Biden, qui avait affiché sa détermination à agir pour l’environnement pendant la campagne, a vu ses objectifs climatiques entravés par de nombreux revers.