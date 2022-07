Bruxelles: quand assister au concert national tourne au fiasco

On aurait voulu… manger des frites (c’est la Fête nationale). Alors, on a tenté le parcours du combattant entre la dizaine d’échoppes situées dans un coin avant de finalement se rabattre sur des « burgers des Balkans » après plus d’une heure d’attente (!) pendant laquelle on a assisté à un… déploiement policier – ça ne s’invente pas – pour ramener de l’ordre devant l’unique « fritkot » présent pour les 60.000 spectateurs.

Quelle soirée ! On s’est déplacés pour assister au grand concert national au cœur du parc du Cinquantenaire à Bruxelles, organisé par le SPF Chancellerie du Premier ministre. Ça s’annonçait formidable : « De nombreux artistes belges et quelques surprises se succéderont avant un DJ-set final qui accompagnera le traditionnel feu d’artifice », disait l’annonce officielle. « Des foodtrucks et bars seront installés dans le parc pour nourrir les estomacs et étancher les soifs. » Super, on mangera sur place !

On aurait voulu… se désaltérer plus d’une fois. Mais entre assister au concert, voir le feu d’artifice (en évitant d’être gêné par un arbre) et passer du temps à chercher comment se restaurer, l’envie de se déplacer à l’unique rangée de bars positionnée à un point peu stratégique n’était plus vraiment là.

On aurait voulu… entendre le concert. La base. Après tout, on s’était quand même déplacés pour ça. Mais, c’est bien simple, à part le DJ set d’Henry PFR, on ne pouvait rien entendre correctement. La faute aux artistes ? Non, l’affiche avait l’air sympa. Mais la faute à un son déplorable pour la configuration du lieu. Plus de la moitié des spectateurs, en fonction de leur position dans le parc, ont eu droit à un bruit de fond ressemblant davantage à un vague brouhaha (sur fond de conversations du groupe d’amis d’à côté) qu’à un show musical.

On a vu le Roi et la Reine… mais de très très très très loin. Et surtout via un écran géant, en réalité. Aussi parce que la foule, assise en patientant jusqu’au feu d’artifice à défaut d’entendre quelque chose, s’est levée au moment de son arrivée sur le podium, nous mettant ainsi la puce à l’oreille. Mais, diable, pourquoi étions-nous si loin ? La scène étant positionnée sur le côté droit du grand parc alors que le feu d’artifice serait le mieux visible depuis le côté gauche : il fallait choisir, on nous avait prévenus à l’entrée.

Du coup, positionnés à gauche, on a (bien) vu… le feu d’artifice, mais on était peut-être parmi les chanceux. Certains, pris au piège par leur positionnement pour assister au concert ou arrivés un peu trop tard et relégués aux entrées du parc, n’ont… pas vraiment vu le spectacle pyrotechnique pour lequel ils avaient fait le déplacement. Et, un show comme celui-là, ça se regarde les yeux en l’air, mais c’est plus compliqué avec des arbres dans le champ de vision.