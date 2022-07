Avec Shericka Jackson et Noah Lyles, c’était le meilleur des deux mondes du sprint

Lors d’une soirée inoubliable, la Jamaïquaine et l’Américain ont bousculé la hiérarchie du 200 m au prix de deux courses de légende aux Mondiaux d’Eugene. Flo-Jo a tremblé et MJ est tombé !

On sait depuis de nombreuses années maintenant que le monde du sprint est aujourd’hui divisé en deux, avec les Jamaïquains d’un côté et les Américains de l’autre. Selon les périodes, ils alternent entre eux les périodes de domination. Cela provoque de belles bagarres et un spectacle permanent, tant chez les hommes que chez les femmes.

Les programmateurs des Mondiaux d’Eugene n’avaient, jusqu’ici, pas toujours été bien inspirés en proposant des menus parfois très «light» aux spectateurs du Hayward Field. Mais ce jeudi 21 juillet, ils ont réussi un coup fumant en mettant bout à bout les deux finales du 200 m, deux courses dont on se doutait qu’elles risquaient de faire des étincelles, voire de provoquer une véritable déflagration. Et on n’a vraiment pas été déçu!

Depuis la retraite d’Usain Bolt, qui avait mobilisé dans sa foulée toute une génération de compatriotes, le sprint masculin semble avoir déserté son île. Et les coureurs à la bannière étoilée ont repris la tête de la hiérarchie. Il y a une semaine, Fred Kerley avait emmené, sur 100 m, ses compatriotes Marcin Bracy et Trayvon Bromell vers un triplé que l’on n’avait plus vu depuis 1991 aux Mondiaux. Et jeudi, sur 200 m, c’est Noah Lyles qui, à son tour, a montré le chemin à suivre à Kenny Bednarek et Erryion Knighton. Un double «sweep» inédit qui a forcément enflammé le petit stade de l’Université de l’Oregon

Lyles, 25 ans, était le tenant du titre et le favori de la course. Mais ce grand expansif à l’éternel sourire restait sur une terrible désillusion. Il y a un an, aux JO de Tokyo, il avait dû se contenter de la médaille de bronze derrière le Canadien Andre De Grasse et Kenny Bednarek. Pour soigner la dépression qui avait suivi, il avait consulté. Il voulait comprendre ce qui s’était passé. Son psy lui avait alors expliqué que l’isolement qu’il avait subi pendant les deux années de la crise du covid et le fait qu’il ait dû courir aux JO dans un stade vide l’avaient profondément handicapé, lui, qui a tellement besoin de se sentir entouré et aimé pour briller.

Cette année, avec le retour du public, son horizon s’était éclairci. Fin juin, lors des sélections US, il s’était rappelé au bon souvenir de tous en venant «moucher» le jeune prodige Erryion Knighton, 18 ans, qui trônait en tête des rankings avec un improbable chrono de 19.49 qui lui avait valu de battre le record du monde junior; en le passant à une dizaine de mètres de l’arrivée, il avait fait mine de le flinguer avec sa main avant de le battre de 2 centièmes. Une provoc’ un peu gratuite qui laissait augurer une sacrée revanche…

Mais de revanche, il n’y a pas eu. Visiblement dans un autre monde, Noah Lyles a couru tout seul sur sa planète. Parti comme un avion dans le virage, il en est sorti avec une avance considérable qu’il n’a fait qu’augmenter. Et quand le chrono a affiché 19.32, on s’est revu à Atlanta, en 1996, lorsque Michael Johnson avait révolutionné le 200 m en battant le record du monde avec le même chrono improbable. Jusqu’à ce que le temps soit rectifié à 19.31 pour faire de Lyles le seul recordman des Etats-Unis et le troisième performeur de l’histoire derrière Usain Bolt (19.19) et Yohan Blake (19.26) et le voir déchirer son maillot à la manière de Hulk!

«Je ne pense pas que Noah soit intéressé par le record des Etats-Unis», a déclaré Michael Johnson, alias MJ, au micro de la BBC. «Ce qu’il veut, c’est le record du monde et je pense qu’il peut le battre.»

«J’avais le record du monde dans les jambes, mais le record des Etats-Unis me convient», a pourtant déclaré Noah Lyles. «J’ai pris le meilleur départ dont je pouvais rêver dans une course qui était faite pour moi. J’ai tout donné, vraiment, et c’est un sentiment incroyable de partager le podium avec deux de mes compatriotes. Nous sommes la force dominante désormais. Je ne me suis jamais autant amusé lors d’une compétition d’athlétisme et nous avons encore le 4 x 100 m qui doit arriver. Avec mon coach, on s’était dit au début de la saison que ce serait ma plus grande année et c’est bien parti. Je me souviens m’être longtemps demandé comment Michael Johnson avait pu courir dans les 19.30. Et comment on avait pu courir dans les 19.20 et les 19.10. Aujourd’hui, je me dis de ne pas m’inquiéter. Mon heure viendra.»

La deuxième derrière Griffith-Joyner

L’heure de Shericka Jackson est également arrivée. Des trois meilleures sprinteuses jamaïquaines actuelles, elle était, hier encore, la moins connue. Les honneurs récents étaient allés essentiellement à Shelly-Ann Fraser-Pryce et Elaine Thompson-Herah, qui s’étaient partagé les quatre derniers titres olympiques sur 100 m. Mais, dans leur ombre, elle avait quand même réussi à devenir la première Jamaïquaine à descendre sous les 11 secondes sur 100 m, sous les 22 secondes sur 200 m et sous les 50 secondes sur 400 m. Coachée par Stephen Francis, l’homme qui a notamment mené Asafa Powell, Michael Frater et Elaine Thompson vers les sommets, elle avait lentement progressé au départ du 400 m, sa spécialité initiale, qui lui a rapporté une médaille olympique (2016) et deux médailles mondiales (2015, 2019).

A partir de 2021, elle allait décider de délaisser le tour de piste pour se consacrer au 100 et au 200 m. Un choix judicieux qui allait lui permettre de décrocher le bronze sur 100 m aux Jeux de Tokyo derrière Thompson-Herah et Fraser-Pryce, et de s’emparer de l’argent en début de semaine à Eugene une nouvelle fois derrière Fraser-Pryce.

Mais on se doutait que c’était sur 200 m qu’elle serait la plus dangereuse. Lors des championnats de Jamaïque, en juin, elle avait réussi, en 21.55, le troisième chrono de l’histoire. On ne s’était pas trompé. Partie, elle aussi, comme une fusée, elle allait déboucher du virage à la hauteur de Fraser-Pryce avant de s’envoler pour finir en 21.45, à 11 centièmes du record du monde de Florence Griffith-Joyner (21.34, 1988) que l’on pensait à jamais inaccessible et qui ne l’est peut-être plus tout à fait. Derrière elle, Fraser-Pryce (21.81) et la Britannique Dina Asher-Smith (22.02) allaient compléter le podium.