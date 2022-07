Prolongation du nucléaire: un accord de principe a été trouvé avec Engie

L’activité des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 sera prolongée pour 10 années supplémentaires. Une conférence de presse aura lieu à 9h30 ce vendredi, en présence du Premier ministre et de la ministre de l’Energie.

Vendredi matin, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a indiqué via son compte Twitter qu’un accord de principe était intervenu entre l’Etat et Engie « sur la prolongation des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. »

« Le gouvernement belge prend ses responsabilités pour que notre pays puisse maîtriser son approvisionnement énergétique », a-t-il ajouté. Pour Alexander De Croo, « cet accord est une première étape cruciale et une marque de confiance majeure entre les deux parties ».