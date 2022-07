Disparition d’une mère et de sa fille de 8 ans à Liège: de nouveaux éléments dans l’enquête Depuis mardi soir, une mère et sa fille de huit ans sont portées disparues. La police fédérale a lancé un avis de recherche.

22/07/2022

Une mère et sa fille de 8 ans, ayant pris un train d’Ostende vers Liège-Guillemins, ont été vues pour la dernière fois à la gare de Liège et ne se sont plus manifestées depuis. « Le mardi 19 juillet 2022 à 20h45, Bénédicte Demoulin, une dame âgée de 35 ans, et sa fille Léa Leenders-Demoulin, âgée de 8 ans, ont pris le train à la gare d’Ostende en direction de Liège-Guillemins. A 23h20, elles ont été vues pour la dernière fois à la gare de Liège- Guillemins. Depuis, elles ne se sont plus manifestées », précise le communiqué de la police.

Précédemment, la police avait indiqué que leur dernière localisation était à Ostende. Depuis, la police a finalement localisé la mère et sa fille dans la gare de Liège-Guillemins. Bénédicte mesure 1m77 et a des cheveux blonds mi-longs coupés en carré. Elle a des tatouages sur les deux avant-bras. Elle est en possession d’un sac gris à roulettes. Elle portait un top bleu et un short en jeans. Léa mesure entre 1m40 et 1m50 et a de longs cheveux blonds. Elle portait un t-shirt rose.