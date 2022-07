Voile: Jonas Gerckens a validé son ticket pour la Route du Rhum En rejoignant l’arrivée de la Drheam Cup, ce vendredi matin à la Trinité-sur-Mer, Jonas Gerckens a atteint son principal objectif : valider définitivement son ticket pour la prochaine Route du Rhum.

Par Thierry Wilmotte Publié le 22/07/2022 à 08:50 Temps de lecture: 2 min

Jonas Gerckens n’a pas signé le résultat qu’il espérait en prenant le départ de la Drheam Cup, dimanche dernier à Cherbourg. Alors qu’il visait un top 10, il a franchi la ligne d’arrivée de cette course au large de mille milles nautiques en 28e position de la Class40, ce vendredi matin à La Trinité-sur-Mer. Mais il a atteint son objectif majeur : s’assurer définitivement de pouvoir prendre part à la prochaine Route du Rhum dont le départ sera donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo. Spi déchiré et… récupéré S’il n’a pas pu faire mieux que 28e de la Class40, c’est surtout parce qu’il a été victime d’un incident majeur peu après le passage du phare du Fastnet, au 3e jour de course. Les conditions météo s’étaient musclées, et le Volvo 164 a été victime d’une avarie: le Spi s’est déchiré, et la voile a été emportée par les eaux et s’est glissée sous le bateau obligeant le skipper à essayer de la ramener à bord à bout de bras.

«Après la marque du Fastnet, et de nombreux surfs à plus de 24 nœuds, j’ai décidé d’affaler pour calmer le jeu. Malheureusement, dans l’affalage du Spi, une vague a couché le bateau et a embarqué une poche du spi! En moins de 2 secondes, la voile s’est retrouvée sous le bateau, et j’ai entamé une longue et exténuante lutte pour ramener tout à bord ! Bilan : un spi ouvert en deux (mais je n’ai rien laissé à la mer) et des muscles HS», avait-il témoigné sur son compte Instagram.