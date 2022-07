Etats-Unis: un premier cas de polio détecté depuis près d’une décennie

Les États-Unis ont enregistré jeudi leur premier cas de polio depuis près d’une décennie, selon les autorités sanitaires de l’État de New York.

Jeudi, une personne résidant dans le comté de Rockland, à 48 km au nord de Manhattan (Etats-Unis), a été testée positive pour la maladie, son cas indiquant « une chaîne de transmission venant d’un individu ayant reçu le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) », d’après un communiqué.

Ce vaccin n’est plus utilisé aux États-Unis depuis 2000, ce qui suggère que l’origine du virus pourrait venir « d’un lieu en dehors des États-Unis où le VPO est administré », ont détaillé les responsables sanitaires new-yorkais. Ils ont demandé aux médecins de surveiller d’éventuels nouveaux cas et exhorté les habitants du comté n’étant pas vaccinés à le faire. Le dernier cas connu de polio aux États-Unis date de 2013, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).