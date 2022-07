Libre de tout contrat, Dani Alves rebondit chez les Pumas au Mexique

Libre de tout contrat avec le FC Barcelone, où il était revenu en novembre dernier pour aider le club catalan après cinq ans dans d’autres clubs, Dani Alves est un des joueurs les plus titrés de l’histoire avec 43 trophées. Le dernier est la médaille d’or olympique aux JO de Tokyo l’an dernier.

Sous les couleurs du FC Séville, de Barcelone, de la Juventus et du Paris Saint-Germain, il a remporté à trois reprises la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe à deux occasions, six éditions du championnat d’Espagne, quatre Coupes d’Espagne, deux championnats de France et un championnat d’Italie.