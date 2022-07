Prolongation du nucléaire: la réouverture des deux réacteurs attendue pour octobre 2026

Au cours de la conférence de presse qui s’est tenue ce vendredi à 9h30, le Premier ministre Alexander de Croo a annoncé que le gouvernement fédéral et Engie se sont accordés sur l’objectif d’une réouverture de Tihange 3 et Doel 4 en octobre 2026.

Le gouvernement fédéral et Engie sont parvenus à un accord de principe concernant la prolongation de l’exploitation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour une période de dix ans, ont annoncé vendredi matin le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, dans un communiqué.

Engie et le gouvernement ont établi un cadre pour des négociations qui devraient aboutir à un accord contraignant au plus tard le 31 décembre. Ils ont notamment convenu de créer une nouvelle entité pour les deux centrales nucléaires, avec un actionnariat à 50/50 entre l’État belge et Electrabel.

Des négociations qui se poursuivent

Le cadre prévoit ainsi une structure stable et durable dans laquelle l’État belge et Engie partagent les risques comme les bénéfices par le biais d’une nouvelle société à créer. Enfin les coûts de démantèlement des centrales nucléaires, et de gestion des matières fissiles et des déchets radioactifs sont supportés par l’exploitant, ont précisé M. De Croo (Open Vld) et Mme Tinne Van der Straeten (Groen).

Les discussions vont désormais se poursuivre et des groupes de travail d’experts seront également mis en place. L’objectif des deux parties est d’avoir un accord définitif d’ici la fin de l’année de le soumettre à la Commission européenne, ont fait savoir les ministres.