Lizzo, une voix spéciale pour tous

Depuis la sortie de Cuz I Love You en 2019, Melissa Viviane Jefferson est devenue plus qu’une chanteuse surdouée. Posant nue et sans complexes sur la pochette, Lizzo devenait la féministe militante contre la grossophobie, le racisme et l’homophobie la plus importante de sa génération. Et sur ce cinquième album, Special, la star rayonnante revient, sur un mode très soul, à ses différents combats stimulés par la récente décision de la Cour suprême américaine de limiter le droit des femmes. Special regorge de chansons stimulantes et inspirantes focalisées sur l’amour de soi. En plus du single Grrrls, le disque contient le hit About Damn Time, qui a déjà été utilisé dans plus de cinq millions de créations TikTok. Salutaire et craquant !