James Bay et son air d’Ed

Mercury-Universal Music

Le chanteur romantique anglais publie son troisième album coécrit et produit notamment par Finneas qui n’est autre que le grand frère et partenaire musical d’une certaine Billie Eilish. De Save Your Love à One Life, James a travaillé avec une sacrée brochette de producteurs, de Nashville à Londres, dont Foy Vance, complice d’Ed Sheeran. C’est d’ailleurs à ce dernier qu’on pense tout au long d’un disque gorgé de chansons d’amour douloureuses sur le mode folk remis au goût du jour par la star vue récemment au stade roi Baudouin.