Le lanceur d’alerte des Panama Papers: «Le gouvernement russe veut ma mort»

Après six ans de silence, « John Doe » – l’homme à l’origine de la plus célèbre fuite de données fiscales – revient pour la première fois sur son parcours. Refus de publier ses données, conflit avec la police allemande, menaces de Vladimir Poutine : il s’est livré à nos confrères Frederik Obermaier et Bastian Obermayer du « Spiegel ».

En 2015, un lanceur d’alerte anonyme se faisant appeler « John Doe » a contacté le Süddeutsche Zeitung et a transmis à deux journalistes allemands plus de 2,6 téraoctets de données secrètes. Ces données provenaient du cabinet panaméen Mossack Fonseca, l’un des plus importants créateurs de sociétés offshore à l’échelle mondiale. Ces révélations, connues aujourd’hui sous le nom des « Panama Papers », ont été publiées par tous les médias partenaires du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), dont Le Soir, Knack et De Tijd en Belgique. Elles ont généré une véritable onde de choc, provoquant notamment la démission du Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson et du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif.