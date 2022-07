La théorie cool de Jamie T

The Theory Of Whatever

The Theory Of Whatever, où il veut nous faire croire qu’il passe son temps sur le green, est un disque aux textes grinçants, mêlant le flow rap de The Streets avec la morgue pop de Blur ou de Pulp. Celui qui n’en a rien à cirer des réseaux sociaux et donne très peu d’interviews, convainc ici par des titres forts, hors des sentiers battus, se servant de tout – même de sonorités rock bien plombées – pour décrire son univers attachant.