Un barrage polémique à la frontière entre la France et la Belgique a disparu

Le barrage routier a été levé jeudi 21 juillet sur l’A2 après Hensies, rapporte RTL. En effet, le contrôle de police français engendrait des files au poste frontière. Les riverains aux alentours du barrage ont vu depuis plusieurs mois un défilé de voiture.

Malgré le fait que les plots qui bloquaient l’autoroute ne soient plus présents, le balisage pour la déviation est toujours en place. Cette déviation est dans le sens de la Belgique vers la France. À l’époque, le bourgmestre d’Hensies n’avait pas reçu de motivation sur ce barrage. Il n’a pas, non plus, été notifié de sa levée. Du côté français, il y a eu une réunion vendredi entre les maires concernés et le préfet du Nord.