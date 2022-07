Le Big 4 de nouveau réuni : Novak Djokovic associé à Nadal, Federer et Murray lors de la Laver Cup

Novak Djokovic a confirmé qu’il se joindra à Rafael Nadal, Roger Federer et Andy Murray pour représenter l’équipe d’Europe à la Laver Cup de tennis. L’édition 2022 se jouera du 23 au 25 septembre à l’O2 de Londres. Le Serbe n’a plus disputé l’épreuve depuis 2018.

«C’est la seule compétition où vous pouvez jouer dans un environnement d’équipe avec des gars que vous affrontez normalement et rejoindre Rafa, Roger et Andy - trois de mes plus grands rivaux de tous les temps - ce sera un moment vraiment unique dans l’histoire de notre sport», a déclaré le récent vainqueur du tournoi de Wimbledon.