Guerre en Ukraine: «La Russie est sur le point de s’essouffler», affirme le directeur des renseignements britanniques

D’après le directeur du renseignement britannique au MI6, Richard Moore, la Russie aurait de plus en plus de mal à poursuivre sa campagne militaire en Ukraine. Dans une interview accordée à la BBC , il a également mentionné que l’Ukraine pourrait être en mesure de riposter fermement.

« Notre évaluation est que les Russes auront de plus en plus de mal à trouver de la main-d’œuvre et du matériel au cours des prochaines semaines, a-t-il précisé. Ils devront faire une pause d’une manière ou d’une autre et cela donnera aux Ukrainiens l’occasion de riposter. »