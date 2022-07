Lance Armstrong sur la performance de Wout van Aert : «Il peut gagner le Tour»

Wout van Aert semble étonner de nombreux spécialistes et ce n’est pas Lance Armstrong qui dira le contraire. Dans le dernier épisode de son podcast The Move, l’ancien cycliste américain n’a pas tari d’éloges à l’encontre de Wout van Aert, auteur d’une magnifique performance lors de la 18e étape du Tour de France 2022.

«Il attaque à partir du kilomètre 0 et termine troisième dans peut-être l’étape la plus difficile de ce Tour » résume ainsi George Hincapie, dans le podcast The Move. De son côté, Lance Armstrong est surpri par la course de van Aert : « Souvent, je ne comprends plus la tactique, surtout quand il y a un monstre comme Van Aert dans le peloton. »