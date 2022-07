Bruxelles: voici à quoi ressembleront la Toison d’Or et le boulevard de Waterloo (photos)

Dans un communiqué publié ce vendredi, le cabinet de Pascal Smet, secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme et au patrimoine a indiqué que la demande de permis pour le projet de réaménagement du boulevar de Waterloo et de la Toison d’Or introduite en 2019 a été validée.

Le projet de réaménagement conçu par les bureaux d’architectes Fortier et Polo a fait l’objet dès 2018 d’une intense concertation préalable avec les habitants, les propriétaires des commerces et hôtels mais aussi avec l’ensemble des communes impliquées. En mai 2019, la demande de permis a ainsi pu être introduite. Ce dialogue et cette concertation se sont poursuivis à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée en février 2021. À l’issue de ces rencontres, les plans ont été modifiés pour répondre au mieux aux demandes formulées lors de la concertation. Après validation des communes et après concertations informelles avec les commerçants, hôteliers et propriétaires des parkings, les plans modifiés ont été introduits en mars 2022. Ils sont aujourd’hui validés avec l’obtention du permis d’urbanisme.

Cabinet du Secrétaire d'État Pascal Smet Cabinet du Secrétaire d'État Pascal Smet

À lire aussi Bruxelles: voici les 27 points d’attention du nouveau plan de mobilité (infographie)

« La ville a taille humaine »

« Cela n’a pas été facile, les obstacles depuis que j’ai présenté le projet en avril 2019 ont été nombreux, mais nous avons tenu bon ! C’est un véritable changement qui va s’opérer dans cette zone. La ville de demain va prendre forme. Priorité aux piétons et aux cyclistes. Avec ce projet, nous allons basculer vers la ville à taille humaine. (...) Avec Schuman et la place Royale, c’est tout le quartier qui s’apprête à être reconfiguré », a déclaré Pascal Smet, Secrétaire d'Etat en charge de l'Urbanisme.

Cabinet du Secrétaire d'État Pascal Smet Cabinet du Secrétaire d'État Pascal Smet

« Nous aboutissons, après plusieurs années de concertation, à un projet de qualité qui fait, je pense, la synthèse des intérêts. Rendre l’espace aux piétons était un chemin assez logique pour l’une des artères les plus larges et les plus fréquentées de Bruxelles. » a de son côté déclaré Rudi Vervoort, le ministre-président de la Région de Bruxelles-capitale.

Cabinet du Secrétaire d'État Pascal Smet

Elke Van den Brandt, ministre des Travaux publics ajoute : « Après une très longue concertation, je suis vraiment heureuse de voir que ce projet est en passe d’aboutir. L’avenue de la Toison d’or est une artère très importante pour l’attractivité et l’économie bruxelloise. Ce projet va permettre de donner beaucoup plus d’espaces à ses clients, ses visiteurs et ses habitants.»

À lire aussi Bruxelles: la limitation de l’indexation des loyers encore recalée

La Petite Ceinture devient un espace public attrayant

Aujourd’hui, ce tronçon de la Petite Ceinture est tout sauf une espace public attractif, cela va changer. Le but de ce projet est en effet de corriger le déséquilibre dans lequel un mode de circulation écrase quasi entièrement les autres, mais surtout de créer un lieu tout à la fois consacré à la circulation et à la détente. Il s’agit avant tout de requalifier, verduriser apaiser un espace public qui est intégré dans l’espace de la Petite Ceinture comme un tout. Cette transformation est aussi nécessaire pour faire de cette à forte concentration de commerces haut de gamme une une zone de shopping qualitative.

Cabinet du Secrétaire d'État Pascal Smet Cabinet du Secrétaire d'État Pascal Smet

L’identité du boulevard et de l’avenue a été renforcée notamment avec l’amélioration des alignements d’arbres. À terme, 47 arbres seront plantés. L’entrée du Parc Egmont est mise en évidence par la suppression des places de stationnement en surface. L’ambition est de rendre aux piétons et aux cyclistes l’espace aujourd’hui monopolisé par la voiture. Le projet crée ainsi une nouvelle vision de l’usage de la voiture, assure plus de sécurité à l’approche des carrefours et réduit le stationnement en surface. Le projet final permet la fluidité du trafic automobile grâce aux deux bandes circulation prévues entre le rond-point Cliquet et Louise et à la large bande prévue entre Louise et la Porte de Namur.