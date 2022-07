Coronavirus: de nouvelles mesures devront être prises en septembre, estime Marc Van Ranst

Pour Marc Van Ranst, il s’agit d’une petite vague. « Après le 1er septembre, je pense que des mesures devront être prises à nouveau. Je vois revenir les masques buccaux, surtout dans les transports en commun. Les salles de fête, de théâtre et de concert devront veiller à ce que leur ventilation fonctionne correctement afin que rien ne doive être annulé », a-t-il confié à nos confrères du Nieuwsblad.

Entre le 15 et le 21 juillet, Sciensano a observé une baisse des contaminations quotidienne de 13 % par rapport à la période précédente ainsi qu’une légère hausse de 4 % des admissions à l’hôpital. Au total, 6.848 personnes sont contaminées quotidiennement et 162 personnes sont admises à l’hôpital. Le variant d’omicron BA.5 représente 80,7 % des contaminations actuellement en Belgique.

Le pic de la vague du variant BA.5 a été atteint, estime le virologue, « même s’il nous faut encore attendre une semaine pour en être sûrs ». Les décès et les admissions à l’hôpital sont en hausse, mais c’est logique selon lui car « ces chiffres viennent toujours avec un certain retard. »

« Nous attendons maintenant un nouveau variant qui sera un peu plus contagieux mais qui nous rendra aussi moins malade. Nous le savons maintenant. Chaque nouveau variant est plus contagieux, mais rend les gens moins malades grâce à la vaccination et aux infections que nous avons déjà eues. »