Felice Mazzù: « Même s’il n’est pas à 100%, Silva peut déjà montrer de belles choses »

Pour sa première conférence de presse d’avant-match dans la peau du T1 anderlechtois, Felice Mazzù est apparu très détendu, vendredi, au parc Astrid. Le successeur de Vincent Kompany est conscient de l’importance de l’enjeu, dimanche, contre Ostende. « Bien commencer la saison, a fortiori à domicile, c’est essentiel, a-t-il souligné, conscient qu’Anderlecht avait perdu d’entrée cinq points précieux l’an passé contre… l’Union et à Eupen. Cela fera certainement partie de mon speech d’avant-match. » Un match pour lequel Mazzù sera privé de Murillo (suspendu encore trois matchs et rentré au Panama pour l’accouchement de son épouse), de Gomez (pubalgie), de Sardella (soucis musculaires) et de Kana (pas prêt).

Fabio Silva, par contre, est d’ores et déjà attendu dans le groupe pour ce premier rendez-vous de Pro League. « Silva s’entraîne depuis une semaine et n’est pas encore à 100% mais certains joueurs, même lorsqu’ils ne sont pas à 100%, peuvent déjà montrer de belles choses, a indiqué le coach du Sporting. Il est bourré de qualités et de talent. Nous verrons à quel moment l’amener dans le groupe mais il répond jusqu’ici parfaitement à ce que nous attendions de lui. »